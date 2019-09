Wagen rijdt achteruit, 91-jarige voetganger zwaargewond Kristien Bollen

05 september 2019

11u08 0

Woensdagochtend rond 9 uur kwam het tot een aanrijding tussen een voertuig en een voetganger in de Ossekopstraat te Diest. Het voertuig reed achterwaarts in de richting van de Koning Albertstraat en kwam hierbij in aanrijding met een voetganger. De 91-jarige voetganger, een man uit Diest, werd hierbij zwaar gewond. Het voertuig werd bestuurd door een 52-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem. Haar rijbewijs werd op last van het parket te Leuven onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.