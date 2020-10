Wagen komt in gracht terecht; bestuurder zonder rijbewijs én onder invloed Kristien Bollen

12 oktober 2020

Een wagen met twee inzittenden reed zaterdag rond middernacht om een onbekende reden in een gracht aan de Wezelbaan in Diest. Niemand raakte gekwetst. De 51-jarige bestuurder uit Leopoldsburg was onder invloed van alcohol maar kon geen rijbewijs voorleggen omdat dit nog bij de politie van Beringen zou liggen ingevolge een voorgaande intrekking. De wagen werd daarop afgesleept.