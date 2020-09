Wagen knalt tegen paal, maar... bestuurder is spoorloos DDH KBG

15 september 2020

17u43 0 Diest In de Delphine Alenuslaan in Diest heeft een onbemande auto een verlichtingspaal geramd. De bestuurder was bij het parkeren namelijk zijn handrem vergeten.

Maandagochtend rond 10 uur zag een bestuurder plots een auto achterwaarts de rijbaan oversteken om aan de overzijde van de straat tegen een verlichtingspaal tot stilstand te komen. Bij nader toezicht bleek dat er niemand in de wagen zat en dat de auto op slot was. De eigenaar had blijkbaar het voertuig achtergelaten op een parkeerplaats die licht helde en was daarbij vergeten de handrem op te trekken. De wagen raakte beschadigd, de verlichtingspaal niet. Omdat de politie de eigenaar niet kon bereiken, werd de wagen met een takelwagen netjes correct geparkeerd en werd er een bericht achtergelaten.