Wagen botst tegen vrachtwagen, poging om los te geraken eindigt tegen... andere vrachtwagen Kristien Bollen

02 juli 2020

16u33 0

Op het Industrieterrein in Webbekom kwam het woensdag rond 8.15 uur tot een aanrijding tussen een personenwagen bestuurd door een 28-jarige man uit Sint-Truiden en 2 buitenlandse vrachtwagens. De bestuurder van de personenwagen stond aan te schuiven om een bedrijfsterrein op te rijden. Toen een geparkeerde Duitse vrachtwagen aan de linkerzijde van de weg vertrok, bemerkte hij de personenwagen niet op in zijn dode hoek en kwam het tot een lichte aanrijding. Beide voertuigen haakten in mekaar. In een poging om los te komen, drukte de vrachtwagen de auto echter tegen een langs rechts geparkeerde Poolse vrachtwagen.