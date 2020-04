VZW schenkt 150 mondmaskers aan school voor buitengewoon onderwijs DDH

28 april 2020

16u48 3 Diest De vzw Sint-Annendael Grauwzusters schenkt 150 mondmaskers aan De Bremberg, een school voor buitengewoon onderwijs. De vzw kreeg de maskers eerder van mensen die ze zelf maakten maar beschikt intussen over voldoende voorraad.

De vzw Sint-Annendael Grauwzusters overkoepelt vier zorginstellingen met name het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus in Diest, OLV Ster der Zee in Scherpenheuvel-Zichem, het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest en het initiatief voor beschut wonen De Linde in Diest

Aan het begin van de coronacrisis in maart was er een groot tekort aan mondmaskers in de zorgsector en ook bij de vzw Sint-Annendael Grauwzuster was dat het geval. Vrijwilligers en verenigingen uit Diest en omstreken maakten toen massaal veel mondmaskers voor de zorgverleners en al snel had de vzw voldoende voorraad. Nu ook de voorraad chirurgische mondmaskers op peil is in ons land heeft de vzw de zelfgemaakte maskers niet meer nodig. Daarom schenken ze die nu aan de school. “Via het platform ‘Diest Zorgt’ hoorden we dat ‘De Bremberg’ er dringend nodig had om eventueel te kunnen heropstarten. Ik ben dan ook heel blij dat we 150 stoffen mondmaskers, gemaakt door fantastische vrijwilligers, nu aan de school kunnen schenken”, zegt algemeen directeur van de vzw Koen De Meester.

Nabijheid

De school is heel blij met het geschenk. “Dankzij deze mondmaskers kunnen we onze leerlingen de nabijheid geven die ze zo hard nodig hebben. Heel wat verzorgingsmomenten en begeleidingen van eetmomenten kunnen hierdoor op een veiligere manier gebeuren. Het is voor onze leerlingen niet evident om ‘afstand’ te bewaren en het dragen van mondmaskers is voor ons dan ook essentieel”, besluit schooldirectielid Rebecca Motmans.