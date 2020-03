Vrouw twintigste maal veroordeeld KAR

31 maart 2020

14u01 0 Diest Een vrouw is veroordeeld tot een geldboete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel, voor verboden wapenbezit. Het was al de twintigste keer dat Ilknur C. een veroordeling opliep.

C. werd bij een verkeerscontrole op 28 januari 2018 betrapt met een knuppel in haar wagen. Ze gaf toe dat ze die zich bij zich had om “zich te verdedigen.” De vrouw werd in het verleden al 19 maal veroordeeld, waaronder dikwijls in de politierechtbank. C. ging niet in op het voorstel om een minnelijke schikking te betalen. Omdat de vrouw van een beperkt inkomen geniet, kon de rechtbank de boete voor de helft met uitstel uitspreken gedurende drie jaar. De knuppel werd verbeurdverklaard.