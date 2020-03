Vrouw moet alcoholslot installeren na vluchtmisdrijf KAR

24 maart 2020

15u08 0 Diest Een vrouw moet een jaar lang een alcoholslot in haar wagen installeren, nadat ze betrapt werd op dronken rijden en het plegen van vluchtmisdrijf in Diest.

Isabelle C. reed in de Schaffenstraat in Diest in de zomer van 2018 ’s middags tegen een geparkeerde wagen. De linkerkant raakte beschadigd en door de botsing was de achterband lek. Een getuige kon vanuit zijn woning de nummerplaat van C. noteren. Agent troffen de vrouw bij haar thuis aan. De schade aan haar auto kwam overeen met de averij aan de andere wagen. De vrouw blies die namiddag 2,3 promille. De keuring van haar auto was niet meer geldig. De politierechter in eerste aanleg legde de vrouw een alcoholslot op gedurende drie jaar. C. ging daartegen in beroep omdat haar echtgenoot met medische problemen zou kampen. “Gezien haar blanco strafregister en gezien haar inspanningen om zich te herpakken en haar alcoholprobleem definitief aan te pakken, kan de periode van het alcoholslot worden herleid van drie jaar naar een jaar”, meende de strafrechter. De installatie van het slot wordt in minder gebracht met de boete van 1.600 euro. Daarnaast kreeg de vrouw een rijverbod van twee maanden en moet ze opnieuw slagen voor de medische en psychologische proeven van het rijbewijs.