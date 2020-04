Vrijwilligers stikken 1.500 uren en maken

1.174 schorten voor AZ Diest DDH

23 april 2020

17u44 0 Diest Maar liefst 74 vrijwilligers stikten 1.500 uren om van 1.791 meter stof en 100.000 meter stikgaren 1.174 schorten te maken voor AZ Diest. De stad had via het platform Diest Zorgt hiervoor een oproep gedaan.

“Onze oproep werd massaal beantwoord. Vele handen maken licht werk en zo tonen de Diestenaars nog maar eens dat ze een groot hart hebben voor het zorgpersoneel”, reageert schepen Monique De Dobbeleer.

Benoit de Ceunynck van de Lions Club zorgde voor de nodige materialen, Ferm Thuiszorg voor een patroon en in het dienstencentrum Tarsenaal werden de nodige materialen verpakt in pakketten van 10. Honderd pakketten werden vervolgens bezorgd aan de vrijwilligers en wanneer die klaar waren met het stikken werden de afgewerkte schorten weer opgehaald. “Sommige vrijwilligers maakten op 1 dag maar liefst 10 schorten. Als je weet dat het maken van één schort gemiddeld anderhalf uur duurt, dan weet je dat sommigen tot diep in de nacht doorwerkten. Achttien vrijwilligers stikken beurtelings per vier in CVO Tessenderlo en de anderen deden dit van thuis uit.”

“De meeste vrijwilligers kwamen vanuit Diest maar sommigen ook van elders, onder andere uit uit Scherpenheuvel. Ze wisselden ook tips uit via een WhatsApp groepje en motiveerden elkaar. Zo maakten ze samen 1.174 schorten”, glundert De Dobbeleer. Naast de schorten werden er ook 100 maskers gemaakt voor het verzorgend personeel en de vrijwilligers. Er zijn er nog ongeveer 300 in de maak.