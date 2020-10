Vriend belt politie voor vrouw die dronken in wagen stapt Kristien Bollen

06 oktober 2020

De politie is in de nacht van maandag op dinsdag rond 3.45 uur opgeroepen naar een woning in de Mariëndaalstraat in Diest. Een 43-jarige vrouw uit Diest wilde er na een bezoek aan vrienden vertrekken met haar wagen, maar omdat ze gedronken had, belde de gastheer de politie. De ploeg bemiddelde en raadde haar aan om te voet naar huis te gaan. Even later belde de vriend echter met de mededeling dat de vrouw toch met haar wagen vertrokken was. De politie kon haar onderscheppen en aan de kant zetten. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.