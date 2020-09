Voorzitter Hugo Reynders (KFC Diest) hoopt op een rustig seizoen in derde amateurklasse: “We zijn er klaar voor” Sven Oeyen

06 september 2020

20u13 0 Diest Ruim vijf maanden geleden werd KFC Diest uitgeroepen tot kampioen in eerste provinciale. Een eerste belangrijke stap in de ambitieuze plannen van de Warandeclub, die door de coronacrisis nu echter ook de tering naar de nering moet zetten.

Tijdens het verlengde tussenseizoen heeft het even stevig gerommeld aan de Diestse Warande. Coach Guido Brepoels, binnengehaald om KFC Diest op termijn weer op de nationale voetbalkaart te zetten, keerde na een jaar terug naar de Genk Ladies. Hij werd opgevolgd door zijn trouwe assistent Eddy Bokken. En ook voorzitter Benny Reynders zette plots een stap opzij. “We hebben moeilijke tijden achter de rug”, geeft nieuwe preses Hugo Reynders toe. “Maar we zijn zeker niet de enige. Intussen is het enthousiasme binnen de club weer helemaal terug. Na de interne strubbelingen is mijn engagement voor KFC Diest alleen nog maar gegroeid, maar ik kan het niet alleen. Samen met de staf, spelers, sponsors en alle andere medewerkers gaan we de supporters proberen te geven waar ze recht op hebben: goed voetbal in een gezonde sfeer. We mogen nu weer vierhonderd toeschouwers ontvangen. Coronaproof, uiteraard. Dat vraagt een hele organisatie, maar we zijn er klaar voor. De mensen moeten weer met plezier naar het stadion kunnen afzakken.”

We staan op twee weken van de competitiestart in derde amateurklasse. Wat zijn de sportieve ambities? “Onze plannen om op termijn nog verder op te klimmen, gaan we zeker niet begraven”, klinkt het vastberaden. “We voelen de steun van het stadsbestuur en van onze sponsors. Dat is positief. Maar we gaan ons niet vergalopperen. Een gezond financieel beleid is in deze tijden nóg belangrijker geworden. We hopen in de eerste plaats op een ontspannen seizoen. Zonder al te veel stress, want dat hebben we de voorbije maanden al genoeg gehad. De ruggengraat van de ploeg is trouw op post gebleven en tussen de nieuwkomers zitten toch wel een paar versterkingen waar ik veel van verwacht. Een dikke pluim ook voor onze coach. Zijn manier van werken, zowel op sportief als op menselijk vlak, is van een ongeziene kwaliteit. Met Silke Leynen en Michiel Doino als assistenten en Dieter Dryvers en Pieterjan Neelen als verzorgers hebben we bovendien een prima omkadering.”

KFC Diest werd wel al in de eerste ronde uit de Croky Cup geknikkerd. “Dat was jammer, maar zeker geen ramp”, meent Reynders. “Berg en Dal is een stevige eersteprovincialer en heeft met Kris Oris een echte topspits rondlopen. De oefenmatchen tegen Herk-de-Stad en Bierbeek werden verdiend gewonnen. In Patro Eisden hebben we dan wel weer onze meerdere moeten erkennen, maar we hebben ons niet belachelijk gemaakt tegen een titelkandidaat in eerste amateur. Ik heb er dus wel vertrouwen in dat we een succesvolle campagne tegemoet gaan. De sfeer in de groep is optimaal en met de huidige kern moeten we volgens mij wel in staat zijn om rustig in de linkerkolom mee te draaien. En als we de komende maanden het nodige blessureleed krijgen, of als we merken dat er ergens nog iets nodig is, dan kunnen we tijdens de winterstop eventueel nog de nodige transfers doen. Dat is een voordeel.”