Voorrang voor zorgverleners in de supermarkt en bij de apotheek en voorbehouden parkeerplaatsen

25 maart 2020

15u33 0 Diest Zorgverleners krijgen in Diest en Scherpenheuvel-Zichem een voorrangskaart. Op die manier mogen ze voorsteken in supermarkten en bij de apotheker.

De kaarten zijn bestemd voor het personeel van de verschillende zorgverlenende diensten waaronder de woonzorgcentra, het AZ Diest, het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael, het Wit-Gele Kruis en de zorgverstrekkers van Home Martine Van Camp maar ook voor thuisverplegers en huisdokters. Bedoeling is het hen makkelijker te maken bij het boodschappen doen en hen ook voorrang te geven bij de apotheker. “We moeten de zorgkundigen momenteel ondersteunen waar we kunnen, hopelijk helpt dit al een beetje”, legt burgemeester Christophe De Graef het initiatief uit dat ook al in Leuven bestaat.

In Scherpenheuvel-Zichem krijgt het zorgpersoneel een soortgelijke kaart. Naast voorrang in de supermarkten, voedingswinkels en apothekers krijgen ze ook gereserveerde parkeerplaatsen. “Op die manier kunnen ze huisbezoeken vlotter afleggen. Zorgverleners leveren enorme inspanningen om het coronavirus af te remmen. Voor of na hun werk moeten ze snel hun boodschappen kunnen doen. Daarom geeft de stad hun een bewijs waarmee ze voorrang krijgen”, zegt burgemeester Manu Claes.

De voorrangskaarten zijn in Diest sinds woensdagnamiddag 25 maart verkrijgbaar op het onthaal van het stadhuis. De verantwoordelijken van de organisaties die hier recht op hebben, worden persoonlijk gecontacteerd en kunnen de kaartjes voor hun personeelsleden afhalen tijdens de openingsuren.In Scherpenheuvel-Zichem worden ze vanaf 24 maart uitgedeeld aan huisartsen en apothekers. Ook hier krijgen de andere zorgverleners het pasje van hun werkgever of beroepsvereniging .

