Voorrang voor uitgaand verkeer Schaffensestraat blijft behouden ondanks risicovol kruispunt Tom Van de Weyer

31 mei 2019

Het stadsbestuur gaat niet in op de vraag van Groen Diest om de voorrangsregel voor uitgaande verkeer op te heffen in de Schaffensestraat.

“Sinds die regel werd ingevoerd wordt volgens buurtbewoners almaar sneller gereden in de Schaffensestraat”, zegt raadslid Sofie Colemont (Groen Diest). “Bijgevolg kunnen fietsers er niet veilig oversteken van de Oude Tramweg naar de Schoenmakersstraat. Zou op dat kruispunt ook geen signalisatie kunnen komen voor fietsers?”

“De voorrang van rechts in de Schaffensestraat werd destijds aangepast om lange files te vermijden en het uitgaande verkeer vlotter te laten verlopen”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Deze regel blijft behouden. Het is een zone 30, dus een oversteekplaat aanleggen is niet aangewezen op het kruispunt met de Oude Tramweg en de Schoenmakersstraat”

“Overigens horen fietsende scholieren deze oversteek niet te nemen, maar rond de Ezeldijksite heen te rijden om uit te komen bij de fietsverbinding naar Schaffen”, legt De Graef uit. “Vanaf komend schooljaar gaan we de leerlingen stimuleren om die weg te nemen.”