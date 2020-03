Vooral de asfaltwegen worden de komende jaren aangepakt en schepen Bart Stals legt uit waarom dit nodig is DDH

02 maart 2020

18u54 0 Diest In het onderhoudsplan van het wegennetwerk zal Diest de komende jaren vooral zwaar investeren in het onderhoud van de asfaltwegen. Liefst de helft van het voorziene budget wordt hiervoor uitgetrokken. De gemeenteraad keurde de budgetten al goed.

Diest voorziet tot en met 2022 maar liefst 1,8 miljoen euro voor het onderhoud van het wegennetwerk en 900.000 euro gaat naar werken aan de asfaltwegen. “Per jaar voorzien we dus een budget van 300.000 euro voor het onderhoud van de asfaltwegen. Het grote probleem van de asfaltwegen in de buitengemeenten is dat ze destijds aangelegd werden zonder boordstenen of greppels. Dit wil zeggen dat de verharding niet is ingesloten en het dwarsprofiel van de weg vervormd wordt door het verkeer. We hebben daarom besloten om de asfaltwegen grondig en duurzaam aan te pakken. De aanwezige asfaltverharding wordt afgeschraapt en een nieuwe laag wordt aangebracht. Bovendien brengen we watergreppels en ingesloten boordstenen aan waar dat nodig blijkt. Het aanleggen van watergreppels langs bestaande wegen waar er geen insluiting van de weg is, zal ook het regenwater naar de juiste plaats afleiden”, legt schepen Bart Stals uit.

Volgens hem moeten de wegen structureel onderhouden worden en wacht je beter niet tot er grote werken voorzien zijn zoals bijvoorbeeld rioleringswerken. “Op lang termijn is dat nefast en worden de kosten veel groter. Het zou trouwens niet veilig zijn om te wachten tot er grote werken plaatsvinden om een straat te onderhouden. Daarom voorzien we structurele onderhoudswerken in de straten waar er niet meteen grote werken gepland staan”, gaat Stals verder.

Over welke straten het precies gaat, kan de schepen nu nog niet zeggen: “Onze dienst openbare werken maakt een inventaris op maar wanneer er opeens een weg dringend nood heeft aan onderhoudswerken zal die natuurlijk de voorrang genieten”.