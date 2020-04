Volwassenonderwijs Leuven en Diest slaan handen in elkaar DDH

GO! CVO VOLT en GO! CVO, twee centra voor volwassenenonderwijs in Leuven (Heverlee) en Diest, vormen vanaf 1 september één groot centrum. Samen bieden zij een brede waaier aan opleidingen in het oosten van Vlaams-Brabant. De nieuwe naam wordt CVO VOLT en cursisten kunnen terecht op een dertigtal plaatsen om les te volgen.

Op de arbeidsmarkt van vandaag kiezen Vlamingen er steeds meer voor om zich om- of bij te scholen en precies daarop spelen ze bij CVO VOLT in. “Het CVO VOLT heeft de voorbije jaren meerdere centra voor volwassenenonderwijs in de regio overgenomen. De recente fusie met het CVO De Oranjerie is het sluitstuk van een reeks van fusies in de regio”, legt directeur en voorzitter van het directiecomité Gunther Degroote. Volgens hem zal de fusie de opgebouwde know-how van beide centra nu bundelen en dat noemt hij een goede zaak. “We willen zo in onze regio maximale kansen creëren voor iedereen. Levenslang leren is een dagelijkse realiteit geworden, om bij te leren in de vrije tijd, om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten of om je voor te bereiden op hogere studies”.

Dankzij de fusie kunnen beide centra hun aanbod uitbreiden, zowel met korte opleidingen als diplomagericht onderwijs en beroepstechnische opleidingen. Het centrum zet extra in op flexibel leren en op het afstandsonderwijs waardoor ze ook in coronatijd een afgewerkt traject waarborgen.