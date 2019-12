Volgend jaar nieuwe kinderopvangplaats op het Sint-Jacobsplein: plaats voor 40 extra kinderen



Kristien Bollen

19 december 2019

11u31 0 Diest In 2020 verhuizen de twee buitenschoolse kinderopvangen in het centrum naar één nieuwe locatie aan het Sint-Jacobsplein. Deze nieuwe locatie is goed voor 40 extra kinderopvangplaatsen.

Diest is een scholenstad. Dat brengt veel leven in de stad, maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen. Zo is het vandaag voor heel wat ouders puzzelen om opvang te vinden voor hun kinderen voor en na de schooluren en tijdens de schoolvakanties. Er is een tekort aan plaatsen in de bestaande initiatieven. Vooral in het centrum van Diest is het lang wachten op een plaatsje.

Om het tekort aan te pakken investeert de stad Diest de komende jaren in voor- en naschoolse opvangvoorzieningen. “We streven naar kwalitatieve kinderopvang en zorgen voor extra kindplaatsen”, zegt schepen van kinderopvang Pascale Vanaudenhove.

Zo blijft Diest inzetten op leeftijdsgebonden opvang, zodat elk kind terecht kan in een omgeving die aangepast is aan zijn of haar leeftijd. De buitenschoolse kinderopvang in het centrum van Diest is nu verspreid over twee locaties. Die verhuizen in de loop van 2020 naar één nieuwe locatie aan het Sint-Jacobsplein. Daar zullen de kinderen volop buiten kunnen spelen. De leegstaande basisschool zal ingericht worden als eigentijdse en aantrekkelijke opvanglocatie. Er zullen 141 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar terecht kunnen. Dat zijn 40 kinderen meer dan er vandaag terecht kunnen in het Kliekske en De Kliek in het centrum van Diest. Hiervoor zal het bestuur in de loop van 2020 extra kinderbegeleiders aanwerven.