Voetgangster lichtgewond na aanrijding Kristien Bollen

23 mei 2019

13u32 2

In de Zeven Weeënstraat in Diest was er woensdagnamiddag rond 15.15 uur een verkeersongeval tussen een voetganger en een wagen. Een 30-jarige vrouw, uit de Zeven Weeënstraat, stak de rijbaan over. Het kwam hierbij tot een aanrijding met een wagen die werd bestuurd door een 63-jarige vrouw uit Herk-de-Stad. De voetganger raakte licht gewond.