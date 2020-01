Voetganger en fietser gewond bij aanrijding Kristien Bollen

03 januari 2020

18u18 0

Tussen een voetganger en een fietser kwam het donderdag rond 11.30 uur op de Hasseltsestraat in Diest tot een aanrijding. De fietser, een 75-jarige man uit Diest, reed in de richting van de Hasseltsepoort. De voetganger, een 44-jarige vrouw uit Diest, stak de rijbaan over, waarbij het tot de aanrijding kwam. Beiden kwamen ten val en werden licht gewond.