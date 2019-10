Vlaamse Zwemweek krijgt andere invulling Vanessa Dekeyzer

15u00 0 Diest Het stedelijk zwembad De Warande in Diest doet al 40 jaar mee aan de Vlaamse Zwemweek. Het concept werd ooit door het instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid in het leven geroepen, maar wordt sinds 2009 vervangen door de zwembaddagen.

Dit jaar valt het initiatief in een wel erg korte week, van 11 tot 15 november. “Op maandag 11 november en vrijdag 15 november sluit het zwembad al omwille van de feestdagen. Op drie dagen alle basisscholen uitnodigen om te komen zwemmen, was geen mogelijkheid, dus zochten we een andere invulling”, klinkt het bij de stad Diest.

“De focus zal liggen op vernieuwing, vrije zwemmers én de leerlingen van de Warandeschoo”, gaat het verder. “Op dinsdag 12 november zijn enkel het 25-meterbad en de bubbelbaden geopend. In het peuterbad en rond de startblokken voeren we dan enkele werkzaamheden uit. Op woensdag 13 november leggen we de trouwe vrij zwemmers in de watten. Zij kunnen ongestoord baantjes trekken en moeten zich voor een keertje geen zorgen maken over drukte in het bad. Op donderdag 14 november komen de leerlingen van de Warandeschool, een school voor buitengewoon onderwijs, een keertje genieten van een zwemervaring die net dat extra tikkeltje prikkelvrij is.”