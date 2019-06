Vlaams-Brabants bedrijf Turbulent wil unieke waterkrachtcentrale bouwen: “Demer kan 240 gezinnen van stroom voorzien” Tom Van de Weyer

18u20 0 Diest Bij de grote steunbeer van de saspoort in Diest kan de eerste waterkrachtcentrale van België komen. “De Demer heeft genoeg potentieel op deze plaats”, oordeelt de firma Turbulent, die dinsdag een eerste vooronderzoek deed. “Twee turbines moeten in staat zijn 240 gezinnen van elektriciteit te voorzien.”

Het idee kwam van BOESD!, de Burgeronderneming voor Ecologisch Samenleven in Diest die pas werd opgericht. “We willen groene stroom opwekken die mee gefinancierd wordt door burgers”, zegt mede-oprichter David Celis. “We hebben al 950 volgers en vinden ook steun bij het stadsbestuur.”

Waar moet die groene stroom dan vandaan komen? BOESD! denkt aan zonnepanelen, maar richt zijn blik vooral op de Demer. Volgend jaar begint de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) aanpassingswerken aan de grote steunbeer van de Schaffensepoort, zodat er opnieuw water door de binnenstad zal vloeien. “Die werken geven ons de kans om een installatie te zetten die elektriciteit opwekt”, zegt Celis. “Het zou een unicum zijn in België.”

Genoeg debiet

Florian Vallaeys, business development manager van Turbulent, deelt het enthousiasme. “De VMM is van plan om bij haar werken het water in de sluis met 1,5 meter op te stuwen. Voor ons is dat genoeg debiet. We bevelen een vortex-turbine aan, een molen met schroeven waar het water doorheen stroomt en een kolk vormt. We zouden twee van zulke turbines plaatsen, samen goed voor 150 kilowatt. Je kan er naar schatting 240 gezinnen mee bevoorraden.”

“Onze vortex-turbines zijn geen belemmering van het aanzicht van de sluis, die beschermd erfgoed is. We kunnen ze installeren in de bypass die al aanwezig is. De kostprijs zal geheel afhangen van wat de VMM zelf wil doen en welke voorwaarden ze stellen”, zegt Vallaeys.

Belegging

De Demer loopt soms over van opwinding, maar dinsdag kon je de bodem zien, waardoor hij niet altijd een goede bron zal zijn. “De verbouwing van de steunbeer gaat hoe dan ook miljoenen kosten. Als je er stroom uit haalt, geef je een stukje terug aan de gemeenschap”, zegt Celis. “We denken niet louter ecologisch, maar je kan het ook zien als een belegging. Als burgercoöperaties als deze opstaan, kunnen ze op langere termijn zelf een aanzienlijk deel van hun energie opwekken.”

Turbulent bestaat pas drie jaar, maar heeft in ons land nog geen lopende projecten. “In Chili hebben we turbines gebouwd voor een bedrijf langs een kanaal. Ook een school in Bali draait op onze turbines”, zegt Vallaeys. “In België zijn we niet geheel aan ons proefstuk toe. Bij het kasteel Cleerbeek in Houwaart hadden we een installatie gebouwd, maar we kregen geen permanente toelating van de VMM. Inmiddels hebben we betere afspraken en staat onze technologie verder.”