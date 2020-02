Vlaams Belang wil para’s inzetten tegen kleine criminaliteit en ijvert voor meer blauw op straat DDH

17 februari 2020

18u23 2 Diest Vlaams Belang hekelt de onveiligheid, die volgens de partij heerst in de stad. De partij wil meer agenten op straat en ziet ook heil in een samenwerking met de resterende para’s in Schaffen. Fractieleider Suzy Wouters interpelleert hierover op de gemeenteraad

Volgens de partij gebeurt er te weinig in de regio om de veiligheid van de burgers te waarborgen. “De stadskern en de deelgemeenten worden de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met criminaliteit, inbraken, vandalisme , gauwdieven en andere onfrisse praktijken. De problemen zijn op korte tijd sterk toegenomen. Onlangs werd er een molotovcocktail naar een hamburgertent aan de Halve Maan gegooid”, verduidelijkt fractieleider Linda Wouters.

De partij hoopt op een vergadering met de bevolking om te luisteren naar hun grieven maar stelt ook andere maatregelen voor. Zo bijvoorbeeld willen ze meer agenten op straat en zien ze heil in een samenwerking met de overgebleven para’s in Schaffen. “Sinds het vertrek van de para’s op de Citadel is er een toename van straatcriminaliteit en vandalisme. De para’s hadden een ontradend effect op straatcriminelen en vandalen. Wij ijveren dan ook voor een samenwerking met de resterende para’s in Schaffen”, besluit Wouters.

Burgemeester Christophe De Graef begrijpt de interpellatie niet en vraagt zich af waar de partij haar gegevens haalt. Sterker nog, volgens hem daalt de criminaliteit net in de regio. “Juiste cijfers heb ik niet meteen maar de criminaliteit is in 2019 net gedaald. Ja, er was een opflakkering in december maar die bende is intussen gevat. Trouwens, de jeugdbendes zijn Belgen hé. Ik denk in elk geval niet dat para’s inzetten de oplossing is”, reageert hij.