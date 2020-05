Vlaams Belang wil mantelzorgpremie invoeren DDH

25 mei 2020

11u30 0 Diest Vlaams Belang ijvert in Diest voor een mantelzorgpremie. Naar eigen zeggen bestaat die al in 70% van de Vlaamse steden en gemeenten maar Diest geeft zo’n premie niet aan de mantelzorgers. Een jaar geleden stelde de oppositie dergelijke premie al eens voor, vandaag probeert de partij het opnieuw. Raadslid Linda Wouters interpelleert hierover op de gemeenteraad maandagavond.

Wouters denkt aan 50 euro per maand voor een zorgbehoevende en 75 euro voor twee personen. “Dit is wat gemeenten en steden in Vlaams-Brabant gemiddeld geven, sommigen zelfs meer. Uiteindelijk gaat dit om 1,60 euro per dag, dat kan je moeilijk een smak geld noemen. Door de coronacrisis is de rol van de mantelzorg belangrijker dan ooit. Thuiszorgdiensten zijn overbelast en veel oudere mensen zitten alleen thuis of bij de kinderen. Ze kunnen zelfs niet naar de dagopvang. Vele ouderen hebben veel hulp nodig en daarom zijn er sommige kinderen die hun full-time job niet meer kunnen uitoefenen om hen de nodige hulp te bieden. In deze coronatijden zullen minder mensen geneigd zijn om hun ouders naar het rusthuis te laten gaan en zullen nog meer mensen ermee geconfronteerd worden”, zegt Linda Wouters die zelf mantelzorgster is voor haar dementerende mama. “Ik weet dan ook zeer goed hoe zwaar het is om voor mensen dag en nacht te zorgen en hoe zeer het een impact heeft op je werk en je financiën”.

Extra uitgaven

Volgens de partij krijgen mantelzorgers onvoldoende vergoedingen en precies daarom wil ze een premie van de stad in het leven roepen. “Als mantelzorger heb je vaak extra uitgaven voor vervoer, telefoon, hygiënische beschermingsmiddelen, mondmaskers en andere zaken. De beperkte hulp vanuit de Vlaamse overheid volstaat echt niet en daarom zou een premie van de stad voor heel veel mantelzorgers meer dan welkom zijn”, gaat Wouters verder.

De premie is bedoeld voor alle mantelzorgers van inwonende zorgbehoevenden. “De nadruk ligt op het verlenen van zorg door een vertrouwd persoon, met als doel de zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis, in zijn vertrouwde omgeving, te laten wonen”.

Een jaar geleden werd dergelijke vraag ook al gelanceerd maar toen ving de partij bot. “Ondanks het feit dat dit ook in het programma staat van de partij van onze burgemeester is daar toen niet op ingegaan. De bevoegde schepen beweerde toen mantelzorgers mentaal en inhoudelijk te willen ondersteunen, onder andere door hen te laten samenkomen in een ‘Mantelzorgcafé. Daar kwam evenmin veel van in huis”, besluit Wouters.