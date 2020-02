Virtual realitywinkel daagt burgemeester en schepencollege uit voor een strijd in de virtuele wereld DDH/VDT

24 februari 2020

13u24 0 Diest Het team van de virtual realitywinkel ‘The Altered Dimension’ daagt de burgemeester en het schepencollege uit voor een spelletje ‘Tower Tag’. Dat is een computerspel dat je speelt in een virtuele wereld en waarbij je de vijand moet uitroeien.

De winkel is pas open sinds december maar stunt nu al met deze uitdaging. “We hebben een team van spelers die ook tornooien spelen en België op de virtual realitykaart willen zetten. In andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en China is het spel al populair en zijn er al heel wat tornooien. In ons land begint het nu pas te groeien”, legt zaakvoerder Stuard Vanardennen uit.

Het idee om het schepencollege en de burgemeester uit te dagen voor een spelletje rijpt al langer bij Stuard. Ook de kapitein van het team, Wesley Jamar, ziet zo’n gevecht wel zitten. “We zijn er klaar voor en willen het graag tegen hen opnemen. Je speelt het spel als team en tactiek is heel belangrijk om te winnen. Voor een buitenstaander ziet het er wellicht een beetje vreemd uit, want eigenlijk zie je een aantal mensen met een virtual realitybril op en een soort wapen in de hand bewegen in een lege ruimte. Pas wanneer je de bril op hebt, zie je de decors en de spelomgeving”, legt de teamkapitein uit.

Team met internationale ambities

Wesley is net als Stuard grote fan van het spel en wil met zijn team graag internationale kampioenschappen gaan spelen. “Het grote voordeel is dat wij ons niet moeten verplaatsen om bijvoorbeeld tegen een team in China te strijden. Het speelt zich allemaal af in de digitale wereld, zodat je alleen de nodige technologie nodig hebt. Ik merk ook dat het spel de samenhorigheid tussen ons versterkt en het perfect is voor teambuilding. Het spel zuigt je op, zodat je alleen nog aan het spel denkt eens je erin staat. Dankzij die bril is er ook geen afleiding, terwijl je dat bij een traditioneel computerspel wel hebt”, weet de kapitein, die trouwens niet denkt dat zijn team in het voordeel is ten opzichte van onervaren spelers. “Iedereen kan dit spel spelen en vooral teamwork is heel belangrijk. Je bent er snel mee weg. Zelf kinderen vinden het leuk en snappen het”, gaat hij verder.

Alles stuk slaan in de smash-room

Zaakvoerder Stuard houdt het overigens niet op dit ene spel in zijn zaak. “We beginnen eerstdaags ook met een zogenaamde smashroom. Dat is een virtuele wereld waarin je alles stuk mag en kan slaan. Kwestie van je eens goed af te reageren. Daarnaast hebben we ook een virtuele escape room, waarin je uit een ruimte moet ontsnappen. Onze spelletjes zijn overigens ook zeer goede alternatieven voor mensen die niet graag sporten. Als je zo’n spel speelt, heb je meteen je portie sport gehad”, lacht de zaakvoerder.

Of het college de uitdaging aanneemt is nog niet bekend, maar burgemeester Christophe De Graef ziet het wel zitten. “Ik had het gerucht al horen waaien en zeg zeker geen neen. Het lijkt me een leuke uitdaging”, lacht hij wanneer we hem de uitdaging voorleggen.

Wie zelf wil gaan spelen kan terecht bij ‘The Altered Dimension’, Koning Albertstraat 43 in Diest. Meer informatie vind je op hun website https://www.thealtereddimension.be.