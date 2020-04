Vijf kerkelijke parochies worden één DDH

16 april 2020

18u47 0 Diest Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft het ministerieel besluit ondertekend waardoor vijf parochies in het centrum van Diest worden samengevoegd tot één parochie met één kerkraad. De parochiekerk wordt de Sint-Sulpitius kerk in het centrum van Diest.

De parochies Sint-Sulpitius en Dionysius Diest, Sint-Trudo Webbekom, Heilig Kind Jezus Kaggevinne en Onze Lieve Vrouw Diest gaan samen onder de naam Sint-Jan Berchmansparochie Diest. Jan Berchmans was de eerst Vlaamse heilige en werd geboren in 1599. In 1621 overleed hij aan dysenterie en daarom beschouwen gelovigen hem ook een beetje als beschermer in deze coronatijden. Eerder werd er al een kerk naar hem genoemd maar die verdween intussen uit het straatbeeld. In tegenstelling tot andere gemeenten in de buurt is in Diest geen sprake van een andere bestemming voor sommige kerken die ook allemaal hun naam behouden. “Het kerkenplan werd al twee jaar geleden goedgekeurd in Diest. Kerken blijven als bestemming het organiseren van erediensten hebben maar krijgen daarnaast wel gedeeltelijk een andere bestemming die we nog moeten invullen. De Sint-Sulpitiuskerk herbergt al een museum. In Diest zijn eerder al drie kerken verdwenen en kreeg de Begijnhofkerk een andere bestemming”, vertelt pastoor Felix Van Meerbergen. Over de toekomst van een aantal andere kerken, zoals die in Schaffen, is nog geen duidelijkheid.

Door de coronacrisis loopt het proces vertraging op maar binnenkort zou de bisschop een eerste kerkraad voorstellen waarin vijf gelovigen zetelen uit de stad.