Vier mannen veroordeeld voor inbraken en heling bij jaarsovergang Stefan Van de Weyer

22 mei 2019

13u59 0 Diest Vier mannen werden door de Leuvense rechter veroordeeld tot celstraffen tussen dertig en twaalf maanden, één betrokkene kreeg een werkstraf van 180 uur. De hoofdbeklaagde pleegde onder meer twee inbraken en twee diefstallen in Diest tussen december 2018 en januari 2019. Hij ging bij de inbraken met een Landrover Freelander en een Mercedes C200 aan de haal.

Op de vorige zitting werden alle feiten door de vier toegegeven.

“De feiten zijn ernstig en getuigen van een gebrek aan respect voor andermans eigendommen. Een beklaagde betrad ’s nachts de woning van zijn slachtoffers en drong daarmee op traumatiserende wijze binnen in hun privésfeer, louter om zichzelf te verrijken. Bij dit soort van feiten bestaat er een risico op fysieke confrontatie met de slachtoffers. Hij werd op 22 maart 2018 al door de strafrechtbank van Mechelen veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel voor soortgelijke feiten”, viel uit het vonnis op de maken. “Hij heeft geen inzicht verworven in de ernst van de feiten die hij pleegde en de maatschappelijke reactie die daarop moet volgen met de wil om zich te verbeteren, blijft afwezig. Dit ondanks de kansen die hem werden geboden. Daarom legt de rechtbank hem dertig maanden cel op”, oordeelde de rechter.

De dief die het meeste feiten pleegde, zit momenteel vast in de Leuvense Hulpgevangenis. Net zoals een kompaan van hem die schuldig werd bevonden aan heling van door hem gestolen goederen in Geetbets in januari 2019. Een andere man die momenteel in de gevangenis van Sint-Gillis zit, kreeg eveneens twaalf maanden cel toebedeeld voor de heling in Geetbets. Een inbreker die mee binnen drong in een woning in Diest in de nacht van 29 op 30 januari 2019, waar ze finaal aan de haal gingen met de Mercedes, kwam er vanaf met een werkstraf van 180 uur. Hij had tot nu toe een blanco strafblad en is ingeschreven bij de VDAB om een opleiding te volgen, daarom gaf de rechter hem nog een kans.