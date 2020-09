Vier jaar cel voor verkrachting stiefdochters KAR

14 september 2020

10u38 0 Diest Een man is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar voor verkrachting van zijn twee stiefdochters in Diest. Het misbruik duurde ruim twee jaar. De slachtoffers waren amper 7 en 11 jaar oud.

De moeder van de meisjes stapte op 15 januari 2018 naar de politie om aangifte te doen van het seksuele misbruik. Een van haar dochters was die dag wenend thuisgekomen van school na een gesprek met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De meisjes vertelden dat de inwonende stiefvader Brian V. hen had betast. De moeder maakte meteen een einde aan de vier jaar durende relatie.

Tijdens audiovisuele verhoren op 17 en 18 januari vertelden de slachtoffers dat V. hen tot seksuele handelingen dwong in de slaapkamer van hun woning in Diest. Dat gebeurde op geregelde tijdstippen tussen januari 2016 en begin 2018. De meisjes waren 7 en 11 jaar oud toen het misbruik begon. Ze durfden hun stiefvader niet afhouden omdat ze bang waren voor zijn agressief optreden.

Onderling hadden de zusjes het misbruik besproken. Ze vertelden het vervolgens op school nadat ze daar een film hadden gezien over een meisje dat verkracht werd. Toen stak de vrees de kop op dat het thuis alleen maar erger zou worden. Volgens de moeder was haar partner zeer dominant naar haar en de kinderen. Hij was vaak met de dochters alleen wanneer zij in het weekend of met een late shift moest werken.

De beklaagde werd voor vijf jaar uit de rechten ontzet. De voorlopige schadevergoeding bedraagt 3.000 euro.