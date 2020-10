Vier bestuurders testen positief op drugs, 60 geflitst Kristien Bollen

09 oktober 2020

17u49 0

Bij een controle op donderdag op de Halensebaan in Diest werden 47 voertuigen tegengehouden. Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs. Een Poolse vrouw die in België verbleef kreeg een fiscaal proces-verbaal omdat ze verzuimde haar wagen in België te laten inschrijven. De RVA stelde 8 inbreuken vast. Bij de snelheidscontroles liepen 60 bestuurders tegen de lamp.