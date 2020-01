Vier bestuurders lopen tegen de lamp en moeten rijbewijs (eventjes) inleveren Kristien Bollen

26 januari 2020

11u19 0

In de nacht van zaterdag op zondag controleerde politie 168 bestuurders op de Halensebaan in Diest. Een 48-jarige man uit Diest was onder invloed van alcohol en kreeg een inhouding van het rijbewijs voor drie uur. Een 35-jarige vrouw uit Scherpenheuvel die wat te diep in het glas had gekeken kreeg eveneens een inhouding van het rijbewijs voor drie uur.

Een 57-jarige man uit Halen legde een positieve alcoholtest af en kreeg een inhouding van het rijbewijs voor zes uur.

Een 19-jarige bestuurder die in Nieuwerkerken verblijft, legde een positieve speekseltest af (drugs). Hij kreeg meteen een intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. De jongeman bleek ook nog eens in het bezit van een verboden mes. Zijn twee passagiers waren in het bezit van gebruikershoeveelheden cannabis.