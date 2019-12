Vier aanhoudingen na ontdekking professionele cannabisplantage Kristien Bollen

20 december 2019

16u46 4 Diest De lokale recherche van PZ Demerdal-DSZ ontdekte afgelopen dinsdag een industriële cannabisplantage in een loods bij een woning in de Veken Blokstraat in Diest.

De plantage omvatte 1.864 bijna volgroeide planten en er waren aanwijzingen dat er al zeker tweemaal eerder was geoogst. De ontmanteling van de plantage kaderde in een actie met vijf huiszoekingen in een lopend gerechtelijk onderzoek. De andere huiszoekingen vonden dinsdag- en woensdagochtend plaats in Diest, Maasmechelen en Lanaken. De lokale recherche van PZ Demerdal kreeg daarbij steun van FGP Leuven, PZ Lama, de speciale eenheden en de hondensteundienst.

Bij de huiszoekingen werden vijf mannen gearresteerd. Ze werden allen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. De 39-jarige bewoner van het pand in de Veken Blokstraat in Diest werd aangehouden, net als een 49-jarige uit Maasmechelen en een 45-jarige uit Lanaken. Zij zouden de plantage uitbaten. De onderzoeksrechter hield ook een 47-jarige uit Diest aan die als geldschieter wordt aanzien. Een 40-jarige man uit Maasmechelen werd vrijgelaten onder voorwaarden. Drie van de vier aangehouden personen verschenen vrijdag voor de raadkamer. Hun voorlopige hechtenis werd gehandhaafd. De vierde aangehoudene verschijnt dinsdag voor de raadkamer.