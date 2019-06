VIDEO. Leerlingen van De Kleine Prins schrijven veel mooier en leesbaarder dankzij robot Sqriba Kristien Bollen

13 juni 2019

18u36 2 Diest Leerlingen van basisschool De Kleine Prins leren mooier schrijven met hulp van de robot Sqriba. Het is de eerste schrijfrobot in België. “Dankzij Sqriba verbetert het schrift van de kinderen opmerkelijk. Ze krijgen zelfs meer plezier in schrijven met de hand”, zeggen de leerkrachten.

De ‘robot’ is een schrijftafel die verbonden is met een tablet en een magnetische pen. Als je de pen vastpakt, voel je die vanzelf bewegen op de tafel. De pen stuurt je hand en zorgt dat je de juiste beweging maakt. Via een hoofdtelefoon geeft de robot aangepaste instructies. Zo leer je de juiste start- en eindpositie van de letter, de juiste vormen en de overgangen.

Sqriba is ontwikkeld door de Technische Universiteit van Delft en de Haagse Hogeschool. “Ik ontdekte het begin dit jaar op een technologiebeurs in Den Haag”, zegt directeur Tom Hoeyberghs. “Wij zijn de eerste school in België die het heeft gekocht.”

Tien minuutjes oefenen

De kleuters van de derde kleuterklas en leerlingen van het eerste en tweede leerjaar oefenen elke week zo’n tien minuutjes met de robot. De Sqriba past in de leermethode van de school, waar elke leerling een individueel traject volgt dat dagelijks wordt aangepast. “Voor ieder kind afzonderlijk bepalen we hoeveel er geoefend wordt, op welke letter en aan welk tempo”, zegt juf Miranda Van Uytsel. “Ieder kind kan meer en gerichter oefenen op de schrijfmotoriek. Vooral de letters K en B vragen extra aandacht.”

Nadat de robot hen de bewegingen heeft voorgedaan, schakelen de leerlingen meteen over naar het papier en potlood om het zelf te proberen. Na drie maanden is het handschrift merkbaar verbeterd. “Het is opvallend hoeveel vooruitgang de leerlingen op korte termijn maken. Hun schrift is veel leesbaarder geworden”, zegt juf Miranda. “De kinderen oefenen graag en regelmatig. Dankzij de robot krijgen ze er meer plezier in en maken grotere sprongen in creatief en inhoudelijk schrijven.”

Van krampachtig naar soepel

Juna Peeremans (7) vond schrijven in het begin helemaal niet zo leuk. Ze had een foute greep op de pen en schreef heel krampachtig. “Sinds ik oefen met de Sqriba gaat het plots veel soepeler. De pen geleidt mijn hand. Ik kan nu binnen de lijntjes blijven en kan zelfs langere woorden schrijven op papier.”

Zelfs in het digitaal tijdperk blijft schrijven een relevante vaardigheid. “Het is ontzettend belangrijk voor de algehele ontwikkeling van een kind”, zegt Hoeyberghs. “Het stimuleert je brein, is goed voor de fijne motorische ontwikkeling, structureert je gedachten en bevordert het geheugen en het leren van nieuwe talen. Wie veel leest en schrijft heeft vaak ook creatieve ideeën. Sqriba levert meer op dan enkel een mooi handschrift.”