Video. Kleuters van KSD kapen de Kaai als badplaats Tom Van de Weyer

18 juni 2019

De instappers en de derde kleuterklas van KSD Voorzienigheid zochten dinsdag wat verkoeling en trokken naar de Kaai om de hoek, want daar staan de fonteintjes die water spuiten! Dat zorgt voor gegier en vertier.

De fonteintjes zijn eigenlijk bedoeld als sierelement bij de Demer en niet voor praktisch gebruik. Toch zien kinderen er steeds vaker recreatieve mogelijkheden in.

De kinderen palmden de hele Kaai in als badplaats. Ouders en grootouders kwamen handdoeken brengen. “Hopelijk kunnen de mensen in het stadhuis een beetje rustig doorwerken”, lacht juf Caro Nijs.

De Kaai, in de schaduw van het stadhuis is bij zomers weer een flinke concurrent geworden voor recreatiedomein De Halve Maan. Of de stad dit spontaan zonevreemd gebruik verder zal faciliteren is niet bekend.