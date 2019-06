Video. 9.000 badeendjes laten het Demergevoel weer door Diest stromen Tom Van de Weyer

23 juni 2019

17u57 5 Diest De heruitgave van de eendjeskoers was zondag de apotheose van een feestelijk weekend in het centrum van Diest. 8.940 gele badeendjes namen in de Demerstraat opnieuw de duik in het water en dobberden naar de finish bij de paardentrap aan de Kaai. Er waren niet zo veel toeschouwers als in 2016, maar het weer en het enthousiasme bij de toeschouwers waren minstens even mooi.

Vrijdag was er de geslaagde ontvangst van de wielerwedstrijd Dwars door het Hageland. Zaterdag en zondag werd een verlengstuk gebreid aan het weekend met het stadsfestival Supermercado. Maar iedereen keek toch uit naar de herhaling van de eendjesrace van drie jaar geleden. Die werd toen gehouden om het einde van de werken aan de Demer te vieren. Dat feest bracht zo veel blijdschap teweeg onder Diestenaars dat de Lions Club besloot een nieuwe race te houden tijdens Supermercado.

De sluis bij de Zichemsepoort werd open gezet zodat er wat stroming in de Demer kwam. De eendjes werden door burgemeester Christophe De Graef gedropt uit een grote buidel.

Het eendje van Henri Kinnen uit Leuven rukte zich kort na de start al los van het gele peloton en behield zijn korte voorsprong tot op de finish. Henri had direct naar huis mogen rijden met de hoofdprijs, de Volvo V40, maar hij was op vakantie. Hij werd telefonisch van zijn overwinning op de hoogte gebracht door de organiserende Lions Club. Nadia Geerts uit Diest stond wel tussen het publiek. Haar eendje werd tweede en Nadia kreeg een elektrische fiets cadeau. De nummer drie, Bettina Flossie, won een reisje.

Net als bij de eerste eendjesrace in september 2016 wandelden een paar duizend mensen met de koers mee langs de kade. “Vorige keer was het een primeur en hadden we 6.000 toeschouwers. Dit jaar is er zoals verwacht minder volk, maar voor deze opkomst en dit magnifieke weer zou ik getekend hebben”, zegt Benoit De Ceunynck, een tevreden voorzitter van de Lions Club Diest. “Bijna 9.000 geregistreerde eendjes overtreft onze verwachtingen.”

Acteur Herman Verbruggen (Marcske van FC De kampioenen) was net als vorige keer de begeesterde commentator bij de race. “We waren bang dat er bijna niemand zou opdagen. Maar toen ik vlak voor de start begon te babbelen door de microfoon kwam plots het volk toelopen. Waarschijnlijk bleef iedereen zo lang mogelijk binnen bij deze warmte”, lacht Verbruggen, die zich helemaal in het zweet had gepraat. “Deze keer zat er een sterkere stroming op het water, waardoor de koers enkele minuten sneller binnen was dan in 2016.”

De opbrengst van de eendjeskoers gaat naar de school De Bremberg en naar het nieuwbouwproject van de vzw Martine Van Camp. De oude kerk van het Poelske wordt in augustus of september afgesproken. In de plaats wordt een dag- en zorgcentrum gebouwd.