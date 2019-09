Vicky Kirsch opent winkel in kinderkleding ASK Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

11u22 9 Diest Vicky Kirsch geraakte sinds de geboorte van haar dochter Ariana bijna vijf jaar geleden gefascineerd door kinderkleding. “Ik kon het maar niet van me afschudden en dus besloot ik mijn productiewerk op te geven om zelf een winkeltje in kinderkleding op te starten”, vertelt Vicky uit Herk-De-Stad.

“In mijn zoektocht naar een geschikt pand kwam ik uit in de Hasseltsestraat 44 in Diest. Ik vind dit een gezellige winkelstad, die de laatste jaren aan een opmars is en waar veel gebeurt om de handel te promoten.” De nieuwe winkel kreeg de naam ASK. “Dat is een afkorting van de volledige naam van mijn dochter: Ariana Sheikho Kirsch”, vertelt Vicky. “Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen in het aanbod van zowel meisjes-als jongenskleding van maat 56 tot 12 jaar. Bambi Dano, B.Nosy, Nono, Tygo & Vito, Mayoral zijn de merken waar ik vooral mee werk. Wie weinig tijd heeft om te winkelen, kan ook online bestellen via een persoonlijk bericht op Facebook. Dan reserveer ik dat.” ASK is open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur.