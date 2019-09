Verwarming, ventilatie, koeling en warm water uit de bodem: Tuilerie eerste bijna-energieneutrale wijk Geert Mertens

27 september 2019

11u44 0 Diest Verwarming, ventilatie, koeling en warm water worden in De Tuilerie binnenkort volledig uit groene energiebronnen gehaald. Daarmee wordt ze de eerste bijna-energieneutrale (BEN) wijk van Diest. De wijk wordt ontwikkeld door CORES Development. Het totale project zal om en bij de 113 woonunits bevatten. De bouwwerkzaamheden starten in het voorjaar van 2020. De voorverkoop van het project is al gestart.

De BEN-principes worden vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in heel Europa. Een van deze principes is het behalen van een E-peil van E30 of lager. Het E-peil van De Tuilerie ligt hier met E20 dus ruim onder. Voor de ontwikkelaar is het een echt pioniersproject.

Fiscaal voordeel

"In De Tuilerie passen we enkele hernieuwbare energiezuinige alternatieven toe zoals zonnepanelen en een BEO-veld", aldus Sophie Deprez van CORES Development. "Deze techniek onttrekt in de winter warmte uit de bodem via een warmtepomp en recupereert de verlaagde bodemtemperatuur in de zomer voor koeling. Hierdoor hoeft het gebouw niet op het gasnet te worden aangesloten. Deze investering loont ook voor de toekomstige bewoners want dankzij het uitzonderlijk lage E-peil (E20) krijgen ze de eerste 5 jaar een mooi fiscaal voordeel en betalen ze geen onroerende voorheffing. Daarnaast heeft het E-peil ook een positieve invloed op de rente van een lening, doordat bepaalde banken een BEN-krediet aanbieden."

De boorgaten hebben een diepte van ongeveer 100 à 150 meter.

"Wij geloven volop in het belang van kernversterking in de steden als duurzaam antwoord op onder andere de demografische evoluties en wijzigende mobiliteit", zegt Thomas De Jong van CORES Development. "Zo is Diest een belangrijke uitvalsbasis voor pendelaars naar Leuven of Brussel. Diest is een stad met visie die vooruit wil. Dat vertaalt zich onder meer in de verbinding van de stad met het station. Wij zijn als pionier mee op de kar gesprongen. Wij hebben, zoals wij het noemen, 'urban happiness' voor ogen."

Tijdloos ontwerp

De Architecten NV koos voor een tijdloos ontwerp met gevels van grijs-rode baksteen. De vier gebouwen zijn verbonden door één hoofdas. Via deze nieuw aangelegde weg, met enkele bezoekersparkeerplaatsen bovengronds aan het begin van de site, bereik je de autoluwe site die reikt tot aan de Demer. Onder de gebouwen is er een ruime, vlot toegankelijke parking voorzien voor de bewoners.

Dynamiek

"Bij het tuinontwerp wordt er sterk ingezet op een natuurlijke dynamiek tussen de collectieve en buitenruimte", klinkt het. "Verschillende terrassen van de gelijkvloerse appartementen vloeien over in de collectieve groenzones. Daarnaast is er een gemeenschappelijke tuin en een groene speelzone, dat een plek van ontspanning en ontmoeting zal creëren voor jong en oud. Aan de kant van de Demer komt er een parkzone met ligweide."

De voorverkoop van de 78 eerste woonunits is van start gegaan. De kostprijs van de appartementen varieert vanaf 159.500 euro voor appartementen met één slaapkamer. Appartementen met drie slaapkamers heb je al vanaf 259.500 euro. Voor meer info kan je terecht op de website: www.tuilerie.be.