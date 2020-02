Verschillende bestuurders lopen tegen de lamp, vier moeten rijbewijs meteen inleveren Kristien Bollen

10 februari 2020

10u19 0 Diest Politie Demerdal-DSZ hield in de nacht van zaterdag op zondag een controleactie op de Leuvensesteenweg in Diest. Bij vier bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Drie van hen waren ook nog eens in het bezit van drugs.

Een 48-jarige vrouw uit Scherpenheuvel-Zichem had ietsje te veel in het glas gekeken en kreeg een inhouding van het rijbewijs voor drie uur.

Een 30-jarige bestuurder uit Philippeville legde een positieve speekseltest positief (drugs) af en was in het bezit van verschillende gebruikershoeveelheden drugs. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen en zijn werd voertuig getakeld op basis van vermoeden van niet-verzekering

Een 24-jarige man uit Charleroi bleek in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis.

Een 33-jarige bestuurder uit Hasselt wisselde even voor het controledispositief van plaats met zijn passagier. Hij had geen geldig rijbewijs; zijn wagen werd in beslag genomen in opdracht van het parket

Eén bestuurder nam de vlucht toen hij de controle opmerkte maar kon echter onderschept worden. De 20-jarige man uit Bekkevoort was in het bezit van 25 g cannabis en hij legde een positieve speekseltest af waardoor zijn rijbewijs meteen werd ingetrokken voor 15 dagen.

Een 32-jarige man uit Heist-op-den Berg was in het bezit van speed, legde een positieve speekseltest en reed eveneens onder invloed van alcohol. Deze coctail zorgde ervoor dat hij meteen zijn rijbewijs moest inleveren voor 15 dagen.

Een 20-jarige man uit Diest bleek onder invloed van alcohol, ook zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.