Vernieuwingswerken aan winkelwandelstraat starten woensdag en duren 15 maanden DDH

09 mei 2020

20u30 0 Diest Woensdag starten de werken in de winkelwandelstraat (Ketelstraat en de Schotelstraat) en omgeving. Bedoeling is de bestaande riolering en het wegdek te vervangen en de buurt een nieuw kleedje aan te meten. De werken zullen zo’n 15 maanden duren.

“De bestaande riolering is in slechte staat en is dringend aan vernieuwing toe maar ook de nutsleidingen worden vernieuwd en/ of aangepast. Dat is het geval voor de Cabaretstraat, Schotelstraat, Scholenstraat, Halleplein, Ketelstraat, F. Moonsstraat, Hallestraat en een deel van de G.Gezellestraat. Er worden ook nieuwe nutsleidingen gelegd in de Suikerpotstraat en de Koestraat, tussen de F.Moonstraat en de Veemarkt. Voor de riolering komt er een gescheiden stelsel voor afval- en regenwater”, legt burgemeester Christophe De Graef uit.

De straten krijgen bovendien een nieuw wegdek en de inkleding zal gebeuren met het oog op een prettige winkelervaring. De hoofdaannemer start woensdag met de opbraak van de wegenis in de Cabaretstraat, Schotelstraat en Scholenstraat. Een andere aannemer begint dan, in opdracht van alle nutsbedrijven, met de aanleg van de nieuwe leidingen. “Vanzelfsprekend zullen de werken gebeuren conform de veiligheids- en gezondheidsregels, inclusief de door de overheid opgelegde coronamaatregelen”, gaat schepen van openbare werken Bart Stals verder.

De stad dringt er bij de inwoners op aan om de signalisatie, afsluitingen en verkeersregels te respecteren. “Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn op een werf maar in dit project proberen we net om de winkels tijdens de werken maximaal bereikbaar te houden. We doen dat door onder andere maar de helft van de winkelstraat tegelijk op te breken maar ook door kiezel te leggen die voor minder hinder moet zorgen”, vervolledigt Stals die benadrukt dat niemand zich zorgen moet maken over de bereikbaarheid. “Te voet geraak je uiteraard altijd aan je woning of handelszaak. De aannemer voorziet ter plaatse stevige loopbruggen met aan beide kanten een leuning. Bewoners met bijzondere mobiliteitsnoden kunnen rekenen op hulp van de aannemer”.

Tijdens de werken kan de vuilniswagen niet door de straat en daarom vraagt de stad aan de betrokkenen om op de ophaaldagen hun huisvuil naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat buiten de werfzone te brengen. Wanneer je tijdens de werken verhuist moet je op tijd het contactcentrum bellen op het nummer 03/450.45.45. Buiten de werkuren en in het weekend is er een gratis noodnummer: 0800/16.603. Op de site van Aquafin kan je inschrijven op de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft.