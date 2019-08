Vernieuwing rijbaan vanaf Halve Maan tot voorbij Leuvense Poort, verkeershinder verwacht Kristien Bollen

18 augustus 2019

12u02 0 Diest Nog deze zomer finaliseert het Agentschap Wegen en Verkeer de werken op de ring rond Diest. Samen met de afwerking van de Omer Vanaudenhovelaan krijgen in de laatste twee weken van augustus de Koningin Astridlaan, de Commissaris Neyskenslaan, een deel van de Delphine Alenuslaan en een deel van de Leuvensesteenweg een nieuw wegdek.

De impact op het verkeer zal groot zijn

Daarom voert Wegen en Verkeer de werken uit binnen een zo kort mogelijke periode. Tussen maandag 19 augustus en vrijdag 30 augustus vernieuwt Wegen en Verkeer de rijbaan vanaf het provinciedomein Halve Maan tot voorbij de Maria Kapel op de Delphine Alenuslaan.

In kort opeenvolgende fasen zal aannemer Besix Infra over 1,3 km de oude wegverharding affrezen en opnieuw asfalteren. Hierbij zijn de rotondes van de Hasseltse en Leuvense Poort inbegrepen, net als een deel van de N2 Leuvensesteenweg (tussen rotonde en Citadellaan).

Om de werken zo snel mogelijk klaar te krijgen, en daarmee de hinder in tijd te beperken, werkt de aannemer van maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus, telkens van 6 uur tot 22 uur. In de laatste week van augustus, van maandagavond 26 tot vrijdagochtend 30 augustus, werkt hij tijdens vier opeenvolgende nachten telkens van 19 uur tot 6 uur.

Eénrichting

Vanaf maandagochtend 19 augustus (06.00u) is slechts éénrichtingsverkeer mogelijk langsheen het volledige traject. Gemotoriseerd verkeer kan enkel in zuidelijke richting (van Halve Maan richting Leuvensepoort) de werken voorbijrijden. De enkelrichting die sinds april geldt op de Omer Vanaudenhovenlaan, wordt dus verlengd tot aan de Citadellaan.

Er geldt bovendien een parkeerverbod in de hele werfzone aan beide zijden van de weg.

Tijdens de nachtwerken, in de laatste week van augustus, zijn delen van de rijbaan onderbroken voor verkeer en dient zowel plaatselijk als doorgaand verkeer om te rijden.

Zo is de rotonde Leuvense Poort afgesloten van maandagavond 26/8 op dinsdagochtend 27/8 alsook de nacht nadien en de rotonde Hasseltse Poort is van woensdag 28/8 op donderdag 29/8 dicht voor alle verkeer.

Let wel dat deze timing onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden is en wijzigingen mogelijk zijn.

Als bewoner hou je de vorderingen van de werken best dagelijks in de gaten om te zien wanneer jouw woning al dan niet met de wagen toegankelijk is.

Tijdens de verschillende werkzaamheden (frezen, asfaltering onderlaag, asfaltering toplaag, rijwegbelijning) is jouw woning, garage of oprit niet of erg moeilijk te bereiken met de wagen.

Parkeren in de buurt

Buurtbewoners kunnen hun wagen van 19 tot 30 augustus parkeren op de Parking Citadel of de Parking Keikesberg.

Deze laatste ligt rechts van de ingang Halve Maan en zal aangeduid worden. Wie parkeert aan de Citadel kan trouwens tijdelijk via de kasseiweg ‘Allerheiligenberg’ richting centrum wegrijden (enkelrichting).

Ring rond Diest terug volledig open voor verkeer in de loop van vrijdag 30 augustus

Voor de start van het nieuwe schooljaar zijn alle werken op de ringweg afgerond en is verkeer terug in beide richtingen mogelijk op de hele R26 rondom Diest.

De Omer Vanaudenhovelaan krijgt zijn toplaag en belijning namelijk in de nacht van 29 op 30 augustus. In die nacht is de R26 afgesloten voor alle verkeer tussen de Hasseltse en de Schaffense Poort.

Meer info of vragen

Op de projectpagina www.wegenenverkeer.be/diest vind je meer informatie over dit project alsook updates over het werfverloop indien de timing door omstandigheden zou wijzigen.

Voor specifieke vragen kan je terecht bij bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx via: tom@bereikbaarheidsaviseur.be of 011/433.855.