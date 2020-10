Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Beverbeekhuis Kristien Bollen

01 oktober 2020

15u51 3 Diest De stad Diest heeft de samenwerkingsovereenkomst met het Beverbeekhuis voor de komende vijf jaar hernieuwd. Dat is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is voor een gezellige babbel of een gezonde maaltijd.

Buurtbewoners kunnen in het Beverbeekhuis niet enkel terecht voor een lekkere maaltijd, maar ook voor ontmoeting en informatie over hulp- en dienstverlening. Mede door deze initiatieven kan de stad gemakkelijk signalen en behoeften in de buurt oppikken. De coördinatoren gaan dan samen met buurtbewoners, professionele organisaties en bezoekers aan de slag om concrete initiatieven uit te werken. Omwille van deze bijdrage heeft het stadsbestuur van Diest besloten om een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met het Beverbeekhuis voor de komende vijf jaar te ondertekenen.

Tafelklets

Tafelklets is één van de initiatieven van Beverbeekhuis en Diest Uitbreiding om buurtbewoners van de Speelhofwijk met elkaar in contact te brengen. Het centrum merkt op dat mensen nood hebben aan sociale contacten. Eenzaamheid tijdens corona is groot, maar mensen verbinden is niet evident gezien de maatregelen en de sociale bubbels. Met het initiatief “Tafelklets” proberen ze toch mensen bij elkaar te brengen in een corona-veilige setting. Een stukje taart en een kopje koffie in een gezellige sfeer maakt dit de ideale locatie voor een “babbel” met je buren. Tijdens deze gesprekken komen verschillende thema’s aan bod zoals; eenzaamheid, veiligheid in de buurt, hoe de omgeving eruit zou moeten zien, etc. De rode draad om iedereen welkom te heten, wordt ook hier doorgetrokken.

“Dit project is een uitstekend voorbeeld van hoe ‘buurtgerichte zorg’ in zijn werking moet gaan. Mede door deze initiatieven kan de stad gemakkelijk signalen en behoeften in de buurt oppikken. Omwille van deze bijdrage heeft het stadsbestuur van Diest besloten om een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met het Beverbeekhuis voor de komende vijf jaar te ondertekenen” zegt schepen van welzijn, Monique De Dobbeleer.