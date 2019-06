Verliefde vader belaagt juf EDLL

17 juni 2019

In de rechtbank van Leuven werd A.A.M. veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met probatie-uitstel voor de belaging van twee vrouwelijke leerkrachten uit de scholengroep Adite te Diest. De veroordeelde beweert verliefd te zijn geweest op beide leerkrachten, die tevens leerkrachten waren van zijn zoon. De feiten dateren van november 2014 tot en met 25 oktober 2017. In die periode sprak de veroordeelde de vrouwen meermaals op ongepaste wijze aan, zocht hij ongewenst contact via sociale media en wachtte hij hen op aan school en op de parking, en dit op onregelmatige tijdstippen.