Verken al voetballend de stad DDH

20 februari 2020

16u58 0 Diest Voortaan kan je in Diest “City Foot Golf” spelen, zeg maar voetballen in de stad en tegelijk een soort van begeleide stadstour krijgen. Dit initiatief is het vervolgverhaal op de “City Golf” waarbij je al golvend de stad ontdekt.

“City Foot Golf gaat door in de binnenstad en neemt de deelnemers mee langsheen de bekende en minder bekende plekjes in de stad”, verduidelijkt initiatiefnemer Vincent Hellemans. Elk spel wordt begeleid door een ervaren gids die ook het spel in goede banen leidt. “Bedoeling is dat deelnemers de bal zo snel mogelijk in een hol trappen met hun voeten en dat midden in de stad. Het is een ideaal spel voor teambuilding en is superleuk”, gaat Vincent verder.

Veilig

Het spel wordt gespeeld op zes verschillende plaatsen in de stad, maar de zogenaamde “must see- plaatsen” bezoek je altijd. “We willen er geen geschiedenisles van maken maar focussen op de luchtige verhalen uit de geschiedenis van de stad”, weet Vincent. De organisatie wil mensen vooral amuseren maar wil zeker geen hinder veroorzaken in de stad. “Onze opdrachten zijn gecontroleerd, uitdagend en vooral veilig voor de andere weggebruikers”, gaat de organisator verder.

De initiatiefnemers dromen nu al van varianten op het spel. “We denken nu al aan City Beer Foot Golf waarbij we aandacht besteden aan de streekbieren. Je kan ons de hele week lang boeken voor 8 tot 48 personen. Het kost je 20 euro per persoon. Pakketprijzen kunnen ook op aanvraag”, besluit Vincent. Meer informatie krijg je op de facebookpagina of per mail via vincent@cityfootgolf.be