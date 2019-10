Verkeersmaatregelen om afscheid Wielemie vlot te laten verlopen Geert Mertens

27 oktober 2019

Op maandag 28 oktober en dinsdag 29 oktober vindt het afscheid van Marieke ‘Wielemie’ Vervoort plaats in Hof te Rhode. Wie Marieke een laatste groet wil brengen kan maandag in Hof te Rhode terecht van 18 tot 20 uur. Het afscheid vindt dinsdag plaats in intieme kring. Omdat er heel wat verkeer in de omgeving verwacht wordt, neemt de stad Diest een aantal maatregelen.

“Vanaf maandag 28 oktober om 16 uur tot en met dinsdag 29 oktober om 13 uur is een gewijzigde verkeerssituatie van kracht”, aldus burgemeester Christophe De Graef (Open Vld). “Er zal een enkele rijrichting ingesteld worden wanneer je, via het vliegplein, van Schaffen naar Hof te Rhode rijdt. Hof te Rhode is enkel via deze rijrichting bereikbaar.”

“Het verkeer dat komt uit de richting van Molenstede zal in de Klappijstraat worden afgeleid via de Vennestraat en de Merelstraat tot in de Rodestraat. Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod aan beide zijden van de rijbaan in de Merelstraat tot de aansluiting met de Rodestraat. Ook aan beide zijden van de rijbaan in de Rodestraat en vanaf het kruispunt van de Merelstraat tot in de Klappijstraat ter hoogte van de woning nummer 139. Ook aan de overzijde van Hof te Rhode geldt een parkeerverbod. Aan de zijde van Hof te Rhode kan je wel parkeren.”

De lokale politie zal aanwezig zijn om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Marieke Vervoort overleed op 22 oktober. Ze was 40 jaar.