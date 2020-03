Verhalentocht over sagen en legenden Dirk Desmet

10 maart 2020

12u45 2 Diest Vrijdag 13 maart vertelt de zogenaamde “Nachtwachter” over sagen, legenden en mythes in Diest. De “Nachtwachter” is eigenlijk Jef Rasschaert die al jaren verkleed gidst in de stad. Vrijdag pakt hij het wat anders aan en vertelt hij samen met twee anderen de verhalen, deze keer verkleed als Pieje Pek.

“Toen wij in Diest kwamen wonen, wilde ik al lang gidsen. Mijn vrouw moest nog een aantal jaren werken maar ik mocht met pensioen en ik ging een cursus volgen om te kunnen gidsen. Aan het einde van die cursus moesten we een eindwerk maken en ik wilde er iets speciaals van maken. Eerst dacht ik te gidsen verkleed als troubadour maar jammer genoeg kan ik geen enkel instrument spelen. Toen kwam ik op het idee om het als Nachtwachter te gaan doen. Dat waren de bewakers van de stad in de middeleeuwen en in de 19de eeuw. Het concept sloeg aan en sindsdien doe ik het regelmatig”, vertelt Jef.

Als gids biedt Jef verschillende formules aan maar telkens weer staan de oude verhalen en gebouwen centraal: “Aangezien er nachtwachten waren in de middeleeuwen en in de negentiende eeuw hebben we voor elke periode een tocht uitgedokterd. Diest is zo een boeiende stad en heeft nog zoveel erfgoed dat je er over kan blijven vertellen. Deze regio is eigenlijk een soort van gigantisch museum en velen weten dat niet”.

Soep, koekjes of jenever als afsluiter

Jefs passie sloeg ook over op zijn echtgenoot die regelmatig mee gaat en zich dan ook inleeft in haar rol. “We sluiten de toer altijd met iets speciaals af. De ene keer maakt mijn vrouw koekjes of soep, de andere keer neem ik een goede jenever mee. Dat zijn altijd leuke afsluiters en de mensen appreciëren dat ook”, lacht de Nachtwachter.

Vrijdag trekt Jef samen met twee anderen door de straten van Diest om te vertellen over allerlei sagen en legenden. “Ik kwam op het idee omdat Hans Meeus, de uitbater van restaurant De Gempenmolen in Tielt-Winge, mij eens vroeg om in de omgeving van zijn zaak te komen vertellen over sagen en legenden. Ik zag dat eerst niet zitten maar tijdens een gesprek toonde Hans mij allerlei verhalen die hij was gaan opzoeken. Uiteindelijk kon hij mij overtuigen en ik vond het eigenlijk best leuk om doen. Even later lanceerde ik het ook in Diest”, lacht Jef.

Voor de gelegenheid kruipt Jef in de huid van ene Pieje Pek maar wie dat precies is, blijft toch een beetje een open vraag. “In Diest woonde in elk geval ooit een familie Pek maar of Pietje echt bestaan heeft, weet ik niet zeker. Mijn vrouwelijke medevertelsters daarentegen kruipen in de huid van mensen die wel bestaan hebben. Finne de doos had een viswinkel en Wiske Strik een snoepwinkeltje. Samen vertellen we over sagen en legenden uit de tijd dat de duivels nog kwamen kaartspelen en de heksen op hun bezemsteel door de lucht kliefden, toen Alvermannekes de mensen kwamen helpen en zwarte katten onheil brachten. Als kind vond ik dergelijke verhalen ook al fijn om horen. We zaten dan met zijn allen rond de Leuvense stoof te luisteren en vaak kroop ik toch met een beetje schrik mijn bedje in”, besluit de verteller.

De verhalentocht start vrijdag 13 maart 2020 om 19 uur op de Grote Markt in Diest. Deelnemen kost je 5 euro en kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Reserveren is verplicht en kan via de dienst Toerisme van de stad op het nummer 013-35.32.74 of door een mail te sturen naar toerismereservatie@diest.be