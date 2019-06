Verdediging eist voor de tweede keer nieuwe rechters in drugsproces Diest EDLL

18 juni 2019

17u50 0 Diest De zaak rond de drugsbende in Diest is opnieuw geschorst. De drugsbende werd in 2014 opgerold door twee undercoveragenten Mike en Jack. De verdediging zal nu voor de tweede keer de drie rechters wraken. Dat heeft een raadsman op de zitting aangekondigd. De advocaten blijven vragende partij om de undercoveragenten te verhoren.

In 2014 ontmaskerde twee undercoveragenten een veertienkoppige drugsbende uit Diest, met vertakkingen tot bij de Hells Angels in Brazilië. Vanuit een café in Schaffen (Diest) had de bende een groot netwerk in de verkoop van cannabis, cocaïne, amfetamines en speed. De bende had eigen plantages in Halen en Maldegem. Tussen januari 2012 en april 2014 verkochten en verdeelden ze honderden kilo’s. Op 4 april 2014 rolde de twee undercoveragenten Mike en Jack de drugsbende op vanuit een hotelkamer in Antwerpen.

De debatten voor de Leuvense rechtbank startten in 2015 en kenden een moeilijk verloop. Het proces werd eerder al afgevoerd na een eerste wraking van de rechtbank. Oorspronkelijk zou het proces vandaag hernomen worden en opnieuw een doorstart krijgen met twee volledige zittingsdagen. Maar de zaak werd opnieuw geschorst.

Verhoor undercoveragent

De advocaten van de beklaagden trokken aan hetzelfde zeil en eisten dat undercoveragent Mike kan verhoord worden op het proces. Ze geven als argument dat het verhoor volledig anoniem kan, bijvoorbeeld met een stemvervormer. De verdediging wijst op de ‘lange’ duur tijd van de geheime operatie, die anderhalf jaar liep van 15 oktober 2012 tot en met 2 april 2014. Vervolgens volgde het argument van de verdediging dat undercoveragent Mike al voor de startdatum van zijn opdracht langsging in het café van de bende en een amoureuze relatie begon met een van de diensters. De verdediging acht het bijgevolg noodzakelijk om de agent te verhoren.

De rechtbank wees de procedurele argumenten af en laat de undercoveragent opnieuw niet getuigen voor de correctionele rechtbank van Leuven. Ze achten het niet noodzakelijk om de undercoveragenten te verhoren om meer duidelijkheid te verschaffen in de zaak. De rechtbank wees op de infiltratie- en socialisatieperiode die nodig is voor de undercoveragenten en argumenteert dat een verhoor niet noodzakelijk is want dat de veiligheid van de agent en zijn familie hiermee in gedrang kan komen.

Vooringenomenheid

De advocaten verweten vervolgens de rechtbank vooringenomenheid, omdat de beslissing over het verhoor van de undercoveragenten al voor aanvang van de zitting zou genomen zijn. De griffier had de beslissing niet genoteerd waarop de voorzitter de griffier moest verhoren. Na beraad wees de rechtbank het verzoek opnieuw af in een tussenvonnis.

Wraking rechtbank

De advocaten wensten op hun beurt het zittingsblad in te kijken. De wijze waarop het zittingsblad is opgesteld en de motivatie van het tussenvonnis om de undercoveragenten niet te verhoren liggen aan de basis van het verzoek van de raadsmannen om de rechtbank te wraken. Verder dan een verklaring van twee beklaagden, de vordering van het openbaar ministerie en het pleidooi van burgerlijke partij Fluvius raakten de debatten vandaag niet. De zitting duurde maar liefst vijf uur, zonder enig pleidooi van de advocaten.

Meester Schruers zal naar alle waarschijnlijkheid morgenvroeg het verzoekschrift neerleggen bij de griffie van de correctionele rechtbank in Leuven om de rechtbank voor de tweede keer te wraken. De kans bestaat dus dat de zaak naar het hof van beroep gaat en er voor de tweede keer drie nieuwe rechters worden aangesteld. De zaak sleept ondertussen al meerdere jaren aan.

Vorderingen

Zeven van de elf beklaagden waren aanwezig op de zitting. De rechtbank eist voor beklaagden C.A. en D.P zes jaar gevangenisstraf en voor beklaagden G.K. en W.H. vier jaar celstraf. De overige zeven medeplichtigen riskeren gevangenisstraffen van zes maanden tot drie jaar.