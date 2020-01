Verdachten van inbraken voor onderzoeksrechter en jeugdrechter Vanessa Dekeyzer

13 januari 2020

11u57 1 Diest De recherche van PZ Demerdal-DSZ heeft op donderdag 9 januari tijdens huiszoekingen zeven personen gearresteerd die verdacht worden van inbraken en pogingen tot inbraak in scholen, winkels en clublokalen in de omgeving van Diest sinds november 2019. Twee meerderjarige verdachten werden op vrijdag 10 januari voor de onderzoeksrechter geleid, drie minderjarige verdachten moeten voor de jeugdrechter verschijnen in de loop van deze week.

“De verdachten zijn jongens tussen de 19 jaar en 16 jaar uit Diest, Bekkevoort en Lummen", klinkt het bij het parket. “De groep wordt ervan verdacht de inbraken te hebben gepleegd in wisselende samenstelling.”

De recherche sloot het net rond de verdachten nadat ze in de nacht van 31 december een achtergelaten auto aantrof op de Diestsebaan in Diest. Daarin lagen voorwerpen die leidden tot identificatie van de verdachten en die wezen op hun betrokkenheid bij de (pogingen tot) inbraken. Bij de verschillende huiszoekingen in de woningen van de verdachten in Diest, Bekkevoort en Lummen vond de politie gestolen goederen, aanzienlijke sommen cash geld en kledij die de vermeende inbrekers zouden gedragen hebben tijdens de feiten.

Zeven feiten

De verdachten gaven hun betrokkenheid bij zeven feiten toe. Het gaat om een inbraak in een school in Diest op 30 september, inbraken in een café in het centrum van Diest op 4 november, inbraken in twee scholen in Diest op 5 november, inbraken in een café en een kantine in Schaffen op 6 november, een inbraak in een winkel in de Hasseltsestraat op 23 december, een poging tot inbraak in een winkel in de Koning Albertstraat op 26 december en een inbraak in een café in de Vervoortstraat op 5 januari recentelijk. Het gerechtelijk onderzoek is gevorderd voor de feiten in de Hasseltsestraat, de Koning Albertstraat en de Vervoortstraat en de verdachte handelingen in de nacht van 31 december.

De verdachten werden op vrijdag 10 januari voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De 19-jarige verdachte uit Diest werd aangehouden, de 18-jarige uit Lummen werd vrijgelaten onder voorwaarden. De recherche van PZ Demerdal-DSZ onderzoekt of de verdachten ook in aanmerking komen voor soortgelijke inbraken sinds november 2019 in Diest.