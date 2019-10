Verdachten diefstal na onderzoek vrijgelaten Kristien Bollen

15 oktober 2019

De lokale politie Leuven haalde zaterdag in de namiddag drie personen uit het verkeer die opmerkelijk veel gelijkenis vertoonden met een aandachtsvestiging die politie Demerdal-DSZ verspreidden na een diefstal in september 2019 te Diest. De drie verdachten werden aan de diensten van de lokale politie van Diest overgedragen. Daarop probeerde de recherche een link te leggen met de feiten die de basis vormden voor de aandachtsvestiging. Dit leverde niet het verwachte resultaat op. De drie verdachten werden op maandag terug in vrijheid gesteld.