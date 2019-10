Verdachte van oplichting vrijuit na verjaring dossier KAR

14 oktober 2019

Een man die verdacht werd van oplichtingspraktijken is in de Leuvense rechtbank vrijuit gegaan omdat het dossier verjaard bleek te zijn. Volgens het parket maakte P.A. slachtoffers in Aarschot en Diest. Zijn modus operandi bestond eruit om verschillende bestellingen te plaatsen onder valse namen. Zo liet hij voeding, werkmateriaal en verwarmingstoestellen leveren zonder dat hij daarvoor betaalde. Voor de vzw’s die hij oprichtte gebruikte hij eveneens valse namen. Volgens de rechter werd A. te laat gedagvaard door het parket. Het ging om feiten tussen 2002 en 2006. De dagvaarding bij A. viel pas 7 augustus van dit jaar in de bus waardoor de termijn verstreken was.