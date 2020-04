Veertig maanden cel voor jaloerse ex KAR

17 april 2020

15u24 0 Diest Een man uit Scherpenheuvel-Zichem is veroordeeld tot veertig maanden cel voor inbraak, brandstichting en slagen. Koen V. viel gewapend met hamer en zwaard het huis van een zogenaamde liefdesrivaal binnen. De straf is met probatie-uitstel.

Koen V. was vorig jaar niet van plan zich zomaar te laten afschepen door zijn vriendin. Zij liet hem in de steek en ze werd naar verluidt regelmatig gesignaleerd in het bijzijn van een andere man uit Diest. Dat kon V. niet verkroppen. Op 14 september vorig jaar trok hij naar het huis van zijn zogezegde liefdesrivaal. Hij stak er de voordeur in brand en kon de autosleutels van de bewoner bemachtigen. De sleutelbos smeet hij in de struiken.

Iets minder dan een maand later klopte V. opnieuw aan in Diest. Toen er geen gevolg kwam aan zijn oproep, sloeg hij met een hamer een raam stuk. Hij drong de woning binnen met een zwaard, maar dat kon hem snel ontfutseld worden. Hij deelde wel rake klappen uit aan de bewoner van het huis. De rechtbank achtte de feiten bewezen en veroordeelde V. tot veertig maanden cel met probatie-uitstel. Zo moet hij een cursus daderinzicht of therapie volgen. V. moet ook de drank en drugs afzweren. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 575 euro toegewezen. Op het opleggen van een straatverbod ging de rechter niet in. De huisbaas heeft recht op 3.187 euro schadevergoeding voor de aangerichte brandschade aan de voordeur.