Veel volk op 75 jaar bevrijding van Diest Vanessa Dekeyzer

03 november 2019

Meer dan 200 reenactors uit onder meer Italië, Engeland, Nederland, Duitsland en eigen land waren twee dagen lang op post aan de Citadel van Diest om 75 jaar bevrijding van Diest uit te beelden. En dat gebeurde onder massale belangstelling.

“Het is nu de derde keer dat we zo’n treffen organiseren op de Citadel en elk jaar groeit het aantal toeschouwers gestaag”, zegt Nico Creces van Remember 40-45. “Het was absoluut de moeite”, zeggen Sandra Dams en Paul Geyskens uit Tessenderlo. “Het is ook fijn om te zien dat dit echt nog leeft onder de mensen, ook bij de jeugd, zodat dit niet vergeten wordt.” Herr Flick, Helga en Gruber waren dé sterren van de tweedaagse. Zo stond er een grote rij mensen aan te schuiven om met deze bekende personages uit de iconische tv-reeks ‘Allo Allo’ op foto te gaan.