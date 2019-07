Vandalen gooien stenen vanop brug op spoor; verschillende treinen lopen vertraging op Kristien Bollen

20u27 0 Diest Deze ochtend merkte een treinbestuurder, die op weg was van Tongeren naar Antwerpen-Centraal, net voor het station van Diest enkele stenen op die op het spoor lagen. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel dient klacht in tegen onbekenden en gaat na welke maatregelen ze kunnen nemen.

“Alle treinverkeer op dat spoor is meteen stilgelegd. Onze mensen gingen meteen ter plaatse maar van de daders ontbrak ‘elk spoor’. Het waren verschillende stenen, ter grootte van een kasseisteen, die vanop de fietsersbrug naar beneden gegooid waren. Onnodig om te zeggen dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden. Op deze manier brengt men het leven van anderen in gevaar” aldus woordvoerder Thomas Baeken van Infrabel. “Niet enkel kan zo een steen een voorruit verbrijzelen, ook zonder trein in de buurt kan zo een steen enorme schade aan het spoor aanrichten.”

Vertragingen

Door het incident liepen heel wat treinen vertragingen op. “Medewerkers moesten het spoor vrijmaken en controleren. Alle verkeer moest noodgedwongen over één spoor. 12 Treinen, een goederentrein en een Thalys liepen samen iets meer dan 100 minuten vertraging op.”

Verveling ?

Wie de dader of daders van deze vandalenstreek zijn weet men dus niet. Toch neemt men dit incident zeer ernstig. “We zullen zeker klacht indienen tegen onbekenden; deze handelingen zijn zeker niet zonder gevaar. Gelukkig is dit eerder uitzonderlijk. Wel merken we, gelijktijdig met de schoolvakanties, pieken op op het gebied van spoorlopen. Jongeren zoeken, mogelijk uit verveling, meer risico’s op.”

Vorig jaar rond deze periode was er een gelijkaardig incident. Toen gooiden vandalen stenen vanop een brug naar voorbijrijdende treinen, de daders bleken twee minderjarigen van 13 en 15 jaar.