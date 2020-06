Vandalen gooien ramen in en vernielen bloembak Kristien Bollen

29 juni 2020

In de Grauwzustersstraat in Diest stelde men maandagnacht rond 3.45 uur vast dat ramen van de muziekacademie ingeslagen werden. Liefst dertien stuks moesten eraan geloven. In de St-Jansstraat werd de naschoolse opvang op dezelfde wijze geviseerd . In een nabijgelegen straat sneuvelde een bloembak . Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor, de politie opende een onderzoek.