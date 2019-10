Vanavond laatste groet aan ‘Wielemie’, morgen zorgen Stan Van Samang en Guy Swinnen voor muziek op begrafenis Vanessa Dekeyzer

28 oktober 2019

13u23 0 Diest Wie een laatste groet wil brengen aan Marieke Vervoort kan dat straks tussen 18 en 20 uur in Hof Te Rhode in Schaffen bij Diest. Vooraf worden de deuren van de rouwkamer al even geopend voor de pers.

Marieke overleed vorige week dinsdag 22 oktober op 40-jarige leeftijd. Ze liet euthanasie uitvoeren na een jarenlang gevecht tegen een progressieve spierziekte. Heel zorgvuldig dokterde Marieke haar afscheidsviering zelf uit. Die zal dinsdag in intieme kring plaatsvinden. Onder meer Guy Swinnen van The Scabs, Stan Van Samang en vermoedelijk ook Koen Wauters. En er zullen drie toespraken volgen, waaronder die van burgemeester van Diest Christophe De Graef.

Gewijzigde verkeerssituatie

Vanaf 16 uur tot en met dinsdag 29 oktober om 13 uur is er een gewijzigde verkeerssituatie van kracht. Er zal een enkele rijrichting ingesteld worden wanneer je, via het vliegplein, van Schaffen naar Hof te Rhode rijdt. Het verkeer dat komt uit de richting van Molenstede zal in de Klappijstraat worden afgeleid via de Vennestraat en de Merelstraat tot in de Rodestraat. Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod aan beide zijden van de rijbaan in de Merelstraat tot de aansluiting met de Rodestraat. Ook aan beide zijden van de rijbaan in de Rodestraat en vanaf het kruispunt van de Merelstraat tot in de Klappijstraat ter hoogte van de woning nummer 139. Ook aan de overzijde van Hof te Rhode geldt een parkeerverbod. Aan de zijde van Hof te Rhode kan je wel parkeren.